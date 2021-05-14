Популярный русскоязычный форум для хакеров запретил обсуждение вирусов-вымогателей

Популярный русскоязычный форум для хакеров запретил обсуждение вирусов-вымогателей

Новости,
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Практически сразу после этого именитая группировка объявила об уходе с площадки.

Эксперт по кибербезопасности Елисей Богуславский заметил, что один из главных форумов для хакеров в России изменил правила.

Речь идёт об XSS, который теперь запрещает публиковать на платформе посты, связанные с вирусами-вымогателями (локерами). 

Соответствующее сообщение было опубликовано владельцем форума, скрывающимся под ником admin. Скриншот поста Богуславский опубликовал в своём Twitter-аккаунте:

Одной из причин, по которой руководство площадки решило запретить локеры, является привлечение ими нежелательного внимания. Также admin отметил, что XSS является ресурсом для передачи знаний. В свою очередь целевая аудитория вирусов-вымогателей не преследует цели обучиться чему-то — их единственный интерес это нажива.

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Стоит отметить, что реакция на произошедшее не заставила себя ждать. Представители группировки REvil заявили об уходе с форума. 

Напомним, что именно это объединение хакеров недавно украло у Apple чертежи грядущих устройств. 

Источник: Twitter / Yelisey Boguslavskiy