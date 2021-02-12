Представлена полностью настраиваемая клавиатура. Можно буквально собрать её с нуля

Компания System76, которая специализируется на производстве ноутбуков, ПК и серверов на Linux, опубликовала на GitHub проект Launch Configurable Keyboard. Это клавиатура, которую пользователь может собрать сам и настроить под свои предпочтения. В открытый доступ выложены механические и электрические схемы, прошивки и программное обеспечение, используемое для управления.

Для производства предлагается использовать алюминий. Все порты и отверстия спроектированы так, чтобы замена клавиш и подключение кабелей были лёгкими и безопасными. Для увеличения угла наклона на 15 градусов используется съёмная планка, которую можно прикрепить с помощью магнитов. Предусмотрены дополнительные возможности для замены клавиш, переназначения управляющих кнопок и формирования индивидуальной раскладки.

Клавиатура подключается к компьютеру с помощью кабеля кабеля USB-C — USB-C или USB-C — USB-A. У самого устройства есть ещё два порта USB-C и два порта USB-A, соответствующих спецификации USB 3.2 Gen 2 со скоростью до 10 Гбит/с. Каждая клавиша оснащена собственным светодиодом, которым можно управлять отдельно через прошивку.

Источник: System76