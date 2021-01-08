Представлена система, которая распознаёт лица в масках с точностью более 99,9 %

Японская компания NEC запустила систему распознавания, которая позволяет с высокой точностью идентифицировать людей, даже если они носят маски. Для проверки личности исследуются открытые части, например, глаза. Представители компании заявили, что проверка занимает менее 1 секунды, а точность распознавания превышает 99,9 %.

Системой уже пользуются в метрополитене для сравнения людей с лицами из списка наблюдения. Среди других клиентов — авиакомпании Lufthansa и Swiss International Airlines.

Согласно отчётам Национального института стандартов и технологий США, до начала пандемии алгоритмы распознавания не могли идентифицировать от 20 % до 50 % изображений людей в масках. Но уже к концу 2020 года системы стали показывать более высокую точность определения личности.

Источник: BBC