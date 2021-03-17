Приложение для поиска полигамных отношений удалили из Google Play

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Google удалила дейтинг-приложение #open из своего онлайн-магазина. Причиной для этого стало якобы нарушение программой внутренних правил Google Play, пишет VICE.

При этом поисковый гигант, по словам разработчиков #open, сначала долго игнорировала их, а затем заявила о неприемлемом заголовке и описании приложения. Якобы они нарушают правила о «Сексуальном контенте». Полное название проекта выглядело так: «#open: ENM + Polyamorous Dating» («#open: Этическая немоногамия + Полиаморные свидания»).

Представители компании-разработчика заявили, что в App Store они используют ту же информацию. Но несмотря на это Apple, известная более жёсткими рамками, никак не ограничивала нахождение приложения на её площадке.

Источник: VICE

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