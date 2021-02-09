Программу социального интернета хотят расширить: видеоконтент должен стать бесплатным

Источники издания «Коммерсант» рассказали, что администрация президента и Минцифры обсуждают с операторами связи возможность расширения программы «Доступный интернет». Сейчас в рамках реализации этого проекта пользователи получают бесплатный доступ к 371 социально значимому сайту. Однако власти хотят обязать операторов сделать бесплатными не только облегчённые версии сайтов, но и видеоконтент. Речь идёт о роликах, загруженных в социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайты телеканалов первого и второго мультиплекса.

По информации одного из источников, включить видео в программу «Доступный интернет» хочет в первую очередь администрация президента. Это нужно для продвижения отечественного контента и поддержки отечественных альтернатив YouTube, который принадлежит американской корпорации Google. Отношения с YouTube у российских властей обострились после блокировки на видеохостинге каналов ряда государственных СМИ.

Другой собеседник «Коммерсанта» утверждает, что распространение программы бесплатного доступа на видеоконтент продвигает глава Минцифры Максут Шадаев, а ключевым аргументом выступает «социальная функция». Проблемой остаётся увеличение нагрузки на сети — это дополнительные расходы, которые распределяются между платящими абонентами.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты выразили сомнения в эффективности предложенных мер. По их словам, операторы не могут бесконечно субсидировать идеи государства. Если раньше тарифы на услуги связи росли в пределах инфляции, то законодательные инициативы заставляют повышать цены быстрее. Предоставление бесплатного доступа к видео может привести к тому, что значительная часть пользователей вообще перестанет платить за интернет, а для остальных его стоимость серьёзно вырастет.

За 3 месяца эксперимента с предоставлением бесплатного доступа к облегчённым версиям социально значимых сайтов операторы недополучили выручку в размере 191,6–220,2 млн рублей. Это оценка комиссии по связи и IT Российского союза промышленников и предпринимателей. Суммарно потери и затраты операторов могут составить 6,8 млрд руб. в первый год эксперимента и затем 5,5 млрд руб. ежегодно. Эти расчёты были выполнены без учёта подключения видеоконтента.

В качестве компенсации операторам рассматривалась возможность размещения на бесплатных сайтах рекламы со ссылками на платные ресурсы. Сами операторы просили предоставить налоговые вычеты с закупок оборудования. Однако конкретные предложения по компенсациям пока никто не обсуждал.

Источник: Коммерсант