Прощание с легендой: Adobe выпустила последнее обновление Flash Player перед окончательной блокировкой

В сообщении о последнем релизе компания поблагодарила всех клиентов и разработчиков, которые создавали потрясающий контент в течение последних двух десятилетий.

У отключения Flash Player есть веские причины, среди которых многочисленные проблемы с безопасностью. Adobe настоятельно рекомендует всем пользователям немедленно удалить Flash Player, так как компания больше не будет выпускать обновления и исправления.

Решение об отказе от Flash Player было принято ещё в 2016 году. Затем установили конкретную дату — 31 декабря 2020 года. Компания Adobe посчитала, что 3 года — достаточный срок для браузеров, дизайнеров и разработчиков, чтобы отказаться от флеш-контента в пользу новых стандартов: HTML5, WebGL, WebAssembly.

Чтобы не потерять наследие Flash Player, фанаты создают своеобразные музеи контента, в которых доступны самые популярные игры. Запускать в браузере их больше нельзя, поэтому для работы понадобится отдельный плеер. Например, в архиве Flashpoint собрали более 36 000 флеш-игр. Некоммерческая цифровая библиотека Internet Archive также объявила, что теперь в ней будет храниться флеш-анимация и игры.

Источник: The Verge