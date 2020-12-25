Против разработчиков Cyberpunk 2077 готовят коллективный иск из-за вранья о консольных версиях игры

Юридическая фирма Rosen сообщила о подготовке коллективного иска в отношении компании CD Projekt S.A. Основанием стал выпуск низкокачественной версии Cyberpunk 2077 на Xbox One и PlayStation 4.

В иске утверждается, что руководство студии не раскрывало информацию о том, что в игру практически невозможно играть из-за большого количества ошибок. Это привело к тому, что Sony изъяла Cyberpunk 2077 из продажи, а Microsoft и другие продавцы предложили игрокам возместить деньги за покупку. Истец настаивает на том, что после появления правдивых подробностей инвесторы понесли убытки.

Иск Rosen в США может оказаться не единственным в отношении студии CD Projekt S.A. Ранее стало известно о планах подать коллективный иск в Польше.

Источник: GamesIndustry.biz