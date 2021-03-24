Путин подписал закон о штрафах за продажу устройств без российского ПО

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Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон вносит поправки в ст. 14.8 Кодекса об административных правонарушениях. С 1 июля за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения будет налагаться штраф. Для должностных лиц он составит 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц — 50-200 тысяч рублей.

К технически сложным устройствам относятся смартфоны, ноутбуки, компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV. Список отечественных программ правительство утвердило 6 января 2021 года. В него пошли приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского» и других компаний, а также «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Продажи устройств с предустановленным российским софтом должны стартовать уже 1 апреля 2021 года. Однако недавно стало известно, что ритейлеры до сих пор не получили от производителей новые гаджеты. На рынок поставляется продукция, выпущенная до 31 декабря 2020 года, когда требование об обязательной предустановке отечественного ПО ещё не вступило в силу. В законодательстве нет прямого запрета на реализацию таких устройств. В любом случае, штрафовать продавцов и производителей начнут только с 1 июля 2021 года. Следить за исполнением требований законодательства будет Роспотребнадзор.

Источник: Известия