JetBrains устроила конкурс в честь 10-летнего юбилея PyCharm

Известная многим IDE для создания Python-программ празднует важную дату — первые 10 лет своего существования. В честь этого события, компания-разработчик продукта JetBrains объявила о проведении конкурса среди разработчиков, использовавших PyCharm при создании своих проектов.

Отмечая десятилетие, мы хотим поблагодарить всех Python-разработчиков и пользователей PyCharm. Мы прошли этот путь вместе с вами, и нам интересны ваши достижения. Мы ищем cамые инновационные проекты, созданные с помощью PyCharm за последние 10 лет. Расскажите нам о таких проектах и примите участие в выборе победителей. JetBrains

Для того, чтобы проект принял участие в конкурсе, его нужно номинировать в специальном треде в Twitter до 20 ноября 2020 года. В дальнейшем компания создаст шорт-лист из претендентов, за которых уже будут голосовать сами пользователи. Десять самых топовых проекта (по количеству голосов) получат титул PyCharm Project of the Decade, а их авторам достанутся памятные толстовки от JetBrains.

Источник: блог JetBrains