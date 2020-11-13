Создатель Python вышел с пенсии, чтобы работать в Microsoft

Пока что ни сам Гвидо ван Россум, ни Microsoft не раскрывают название продуктов, к которым приложит свою руку разработчик. Создатель популярного языка программирования лишь отметил, что в компании, к которой он примкнул, есть над чем работать из-за обилия открытого исходного кода.

Я решил, что уход на пенсию — это скучно, и присоединился к отделу разработчиков Microsoft. Для чего? Слишком много вариантов! Но это наверняка улучшит использование Python (и не только на Windows :-). Здесь много открытого исходного кода. Гвидо ван Россум , Создатель Python

Стоит отметить, что на пенсию разработчик вышел совсем недавно — в октябре 2019 года — проработав перед этим 6.5 лет в Dropbox. А до сервиса облачного хранения данных, он отдал 7 лет своей жизни Google, где в том числе работал над созданием App Engine.

Источник: TechCrunch