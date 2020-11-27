Раскрыты зарплаты сотрудников Tesla, Nikola и Rivian

В Tesla наименьшую заработную плату получает специалист по обеспечению качества. В среднем он зарабатывает 93 978 долларов в год, сообщает Business Insider. Наибольший заработок у инженера программного обеспечения — работники этой специальности получают от 150 190 до 169 375 долларов в год.

У конкурента Илона Маска, компании Nikola, информация представлена в немного ином виде. В их случае известно лишь, сколько получают специалисты двух должностей: инженер по аварийной безопасности и ведущий инженер-конструктор аккумуляторных модулей. Первый зарабатывает 95 000 долларов в год, а второй — 118 000. При этом нет никаких гарантий, что это минимальная и максимальная зарплаты соответственно.

Ну и что же касательно Rivian, то тут ситуация похожая с Tesla. Самая скромная заработная плата также у специалистов по обеспечению качества — 76 667 долларов в год. А больше всего в компании зарабатывает старший системный инженер — его зарплата в среднем находится на уровне 176 667 долларов в год.

Отметим, что компании должны были отчитаться об уровне зарплат для того, чтобы доказать равенство иностранцев и граждан США в вопросе заработка.

Источник: Business Insider