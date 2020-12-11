Расширение для браузеров Copy Guard предупредит о подмене текста, скопированного в буфер

Расширение для браузеров Copy Guard предупредит о подмене текста, скопированного в буфер

Команды «Терминала» или «Командной строки» порой настолько сложные, что нам проще скопировать их с какого-нибудь сайта. Зачастую мы даже не проверяем вставленный текст, нажимая Enter на автомате. И, как оказалось, делаем это очень даже зря.

Некоторое время назад на Reddit разгорелась жаркая дискуссия на тему тех или иных уязвимостей современного веба. Именно там, для демонстрации одной очень интересной особенности копирования с сайтов, всплыл ресурс Coding Cheats. Там собраны самые странные «особенности» разных языков программирования, а на одной из его страниц можно найти уязвимость, позволяющую подменить скопированный (видимый) текст чем-то иным.

Для того, чтобы защитить пользователей от попытки взлома таким образом, разработчик под ником Roedesh создал специальное расширение Copy Guard. На GitHub-странице проекта объясняется, что дополнение уведомляет пользователя каждый раз, как скопированный им текст подменяется чем-то иным.

Вот так просто и изящно расширение предупредит, что что-то пошло не так / Источник: GitHub Roedesh

На странице Copy Guard на GitHub заявляется, что 74,4% проекта написано на TypeScript, а 25,6% — на JavaScript. Cкачать новинку можно в двух магазинах расширений: от Mozilla и от Microsoft. По словам разработчика, дополнение будет доступно и на площадке Google, но чуть позднее — там его детище пока что проходит модерацию.

Источник: GitHub/Roedesh