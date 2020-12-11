Расширение для браузеров Copy Guard предупредит о подмене текста, скопированного в буфер

Некоторое время назад на Reddit разгорелась жаркая дискуссия на тему тех или иных уязвимостей современного веба. Именно там, для демонстрации одной очень интересной особенности копирования с сайтов, всплыл ресурс Coding Cheats. Там собраны самые странные «особенности» разных языков программирования, а на одной из его страниц можно найти уязвимость, позволяющую подменить скопированный (видимый) текст чем-то иным.

Для того, чтобы защитить пользователей от попытки взлома таким образом, разработчик под ником Roedesh создал специальное расширение Copy Guard. На GitHub-странице проекта объясняется, что дополнение уведомляет пользователя каждый раз, как скопированный им текст подменяется чем-то иным.

Вот так просто и изящно расширение предупредит, что что-то пошло не так / Источник: GitHub Roedesh

На странице Copy Guard на GitHub заявляется, что 74,4% проекта написано на TypeScript, а 25,6% — на JavaScript. Cкачать новинку можно в двух магазинах расширений: от Mozilla и от Microsoft. По словам разработчика, дополнение будет доступно и на площадке Google, но чуть позднее — там его детище пока что проходит модерацию.

Источник: GitHub/Roedesh