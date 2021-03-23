Разъярённые владельцы макбуков подали коллективный иск против Apple

Поделиться

Иск охватывает ноутбуки с клавиатурой-бабочкой проданные в семи штатах: Калифорнии, Нью-Йорке, Флориде, Иллинойсе, Нью-Джерси, Вашингтоне и Мичигане. Первый подобный иск Apple получила в 2018 году.

Клавиатура-бабочка значительно тоньше чем другие типы клавиатур, однако, при попадании в механизм пыли или других мелких частиц, клавиши быстро выходят из строя. Из-за жалоб на качество клавиатуры Apple отказались от неё в 2020 году.

Apple обвиняют в нарушениях: закона о недобросовестной конкуренции, о защите прав потребителей, об обмане и недобросовестной торговой практике. Компания пыталась опротестовать объединение жалоб на клавиатуру разных поколений, однако истцы успешно доказали, что проблема не связана с версией клавиатуры.

Теперь Apple должна будет доказать, что низкий ход и маленький промежуток между клавишами не делали клавиатуру ненадёжной, и они не выпускали дефектные клавиатуры намеренно.

Источник Angry MacBook owners get class action status for butterfly keyboard suit