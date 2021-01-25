Разработчик написал анимированную ASCII-симуляцию столкновения галактик на C++

На YouTube появилось видео, в котором демонстрируется работа анимированной ASCII-симуляции столкновения галактик. Автор ролика под ником Dino1729 рассказал, что написал её на C++, а код программы опубликовал на GitHub.

В самом ролике показывается столкновение двух видов галактик: вращающихся в одном и в разных направлениях. Причём, по словам автора, в основу проекта лёг закон всемирного тяготения:

С её помощью разработчик создал симуляцию гравитации внутри своего кода. Используя формулу, Dino1729 смог «предсказать» движение любого числа массивных объектов.

Также в ролике можно увидеть, как планеты движутся вокруг Солнца. Соответствующий код опубликован на GitHub-странице проекта.

Источник: YouTube / Dino1729