Разработчик написал анимированную ASCII-симуляцию столкновения галактик на C++

Разработчик написал анимированную ASCII-симуляцию столкновения галактик на C++

Удивительно, чего можно добиться, казалось бы, давно доступными каждому инструментами

На YouTube появилось видео, в котором демонстрируется работа анимированной ASCII-симуляции столкновения галактик. Автор ролика под ником Dino1729 рассказал, что написал её на C++, а код программы опубликовал на GitHub.

В самом ролике показывается столкновение двух видов галактик: вращающихся в одном и в разных направлениях. Причём, по словам автора, в основу проекта лёг закон всемирного тяготения: 

Знаменитая формула Исаака Ньютона

С её помощью разработчик создал симуляцию гравитации внутри своего кода. Используя формулу, Dino1729 смог «предсказать» движение любого числа массивных объектов.

Также в ролике можно увидеть, как планеты движутся вокруг Солнца. Соответствующий код опубликован на GitHub-странице проекта.

Источник: YouTube / Dino1729

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