Разработчик предложил создать конкурента App Store и Google Play на базе GitHub

Рохан Дешмух, бэкенд-разработчик из Индии, опубликовал в своём блоге свежий пост. В нём он рассказал, как и почему на базе GitHub стоит сделать магазин приложений — конкурента App Store и Google Play.

Зачем открывать ещё один маркетплейс?

По словам девелопера, в последнее время всё чаще появляются новости о том, что Google и Apple блокируют то или иное приложение без острой необходимости. Самый яркий пример — Parler. Мессенджер попал в немилость всех основных ИТ-гигантов, в результате чего приложение сервиса было удалено из App Store и Google Play, а Amazon «отлучила» проект от своих серверов.

Почему именно GitHub?

На ресурсе уже хранятся исходники миллионов различных приложений — их интеграция в магазин GitHub будет максимально простой.

В последнее время ресурс показывает себя developer-friendly, т.е. отстаивает права разработчиков и их проектов. Яркий пример: помощь проекту youtube-dl.

Не отстаёт от GitHub и компания, владеющая ресурсом — Microsoft. ИТ-гигант в последнее время повернута лицом к разработчикам больше, чем Apple или Google.

На базе платформы можно, наконец-то, создать отличный каталог приложений для десктопов.

Пользователи смогут рассказывать о проблемах напрямую разработчикам.

Источник: Ankshilp