Разработчик придумал лёгкий способ настроить Touch ID для sudo-авторизации

JavaScript-консультант Дэвид Уолш опубликовал в своём блоге полезный пост. В нём он рассказал о том, как можно настроить Touch ID в MacBook так, чтобы больше не вводить пароль при использовании sudo.
Если большинство советов в сети предлагают выполнить мини-квест для настройки сканера отпечатка пальцев, решение Уолша умещается в две строки.
Как заменить ввод пароля на Touch ID?
- Открыть Терминал.
- Открыть утилиту sudo, введя команду
sudo vi /etc/pam.d/sudo.
- Вписать в первую строку:
auth sufficient pam_tid.so.
- Всё получилось, вы великолепны!
Теперь каждый раз, как у вас возникнет необходимость ввести пароль из-за использования sudo, достаточно будет приложить палец к сканеру отпечатка пальцев MacBook.
Источник: davidwalsh.name