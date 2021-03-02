Разработчик придумал лёгкий способ настроить Touch ID для sudo-авторизации

JavaScript-консультант Дэвид Уолш опубликовал в своём блоге полезный пост. В нём он рассказал о том, как можно настроить Touch ID в MacBook так, чтобы больше не вводить пароль при использовании sudo.

Если большинство советов в сети предлагают выполнить мини-квест для настройки сканера отпечатка пальцев, решение Уолша умещается в две строки.

Как заменить ввод пароля на Touch ID?

Открыть Терминал.

Открыть утилиту sudo, введя команду sudo vi /etc/pam.d/sudo .

. Вписать в первую строку: auth sufficient pam_tid.so .

. Всё получилось, вы великолепны!

Теперь каждый раз, как у вас возникнет необходимость ввести пароль из-за использования sudo, достаточно будет приложить палец к сканеру отпечатка пальцев MacBook.

Источник: davidwalsh.name