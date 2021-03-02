Разработчик придумал лёгкий способ настроить Touch ID для sudo-авторизации

Разработчик придумал лёгкий способ настроить Touch ID для sudo-авторизации

Новости,
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Буквально одна добавленная строчка облегчит вашу жизнь раз и навсегда.

JavaScript-консультант Дэвид Уолш опубликовал в своём блоге полезный пост. В нём он рассказал о том, как можно настроить Touch ID в MacBook так, чтобы больше не вводить пароль при использовании sudo.

Источник: AppleInsider

Если большинство советов в сети предлагают выполнить мини-квест для настройки сканера отпечатка пальцев, решение Уолша умещается в две строки.

Как заменить ввод пароля на Touch ID?

  • Открыть Терминал.
  • Открыть утилиту sudo, введя команду sudo vi /etc/pam.d/sudo.
  • Вписать в первую строку: auth sufficient pam_tid.so.
  • Всё получилось, вы великолепны!

Теперь каждый раз, как у вас возникнет необходимость ввести пароль из-за использования sudo, достаточно будет приложить палец к сканеру отпечатка пальцев MacBook.

Источник: davidwalsh.name