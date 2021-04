Разработчик собрал более 5 трюков, повышающих продуктивность в командной строке

Поделиться

Сложно переоценить то, насколько полезным может быть знание командной строки. Но, как ни странно, многие из нас так и не заходят дальше пары-тройки самых часто используемых команд.

Разработчик и спикер-консультант Айко Клостерман опубликовал свой список трюков, которые могут быть очень полезны в ваших программистских буднях.

cd —

Так или иначе, большинство из нас в курсе, как работает команда cd . Но многие ли из вас знали, что cd с минусом вернёт вас в предыдущую директорию? Пример:

$ cd /home ~> home $ cd /my_dir ~> /my_dir $ cd - ~> /home

!!

Можно легко «использовать» предыдущую команду, добавив в её начало новую. Пример:

$ apt-get install unicorn-factory > [...] Permission denied $ sudo !! > sudo apt-get install unicorn-factory

!:[index]

Также Клостерман рассказал об удобном способе выбрать лишь часть предыдущей команды. Для этого подойдёт обращение к индексу определённой фразы. Пример:

$ echo hello world > hello world $ echo !:1 > hello

!:[index]-[index]

Подобным образом можно выбрать и несколько команд. Пример:

$ echo live long and prosper > live long and prosper $ echo !:3-4 > and prosper

Переход в начало и конец строки

Для того, чтобы попасть в самое начало строки, достаточно прожать сочетание Ctrl + A . В свою очередь в её конец можно попасть, нажав Ctrl + E .

Стоит отметить, что сам Клостерман использует Z Shell в iTerm2 для macOS. Ознакомиться с полным списком таких вот трюков можно на его сайте по ссылке.

Источник: Aiko.dev