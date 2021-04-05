Разработчик собрал более 5 трюков, повышающих продуктивность в командной строке

Сложно переоценить то, насколько полезным может быть знание командной строки. Но, как ни странно, многие из нас так и не заходят дальше пары-тройки самых часто используемых команд.
Разработчик и спикер-консультант Айко Клостерман опубликовал свой список трюков, которые могут быть очень полезны в ваших программистских буднях.
cd —
Так или иначе, большинство из нас в курсе, как работает команда
cd. Но многие ли из вас знали, что
cd с минусом вернёт вас в предыдущую директорию? Пример:
$ cd /home
~> home
$ cd /my_dir
~> /my_dir
$ cd -
~> /home
!!
Можно легко «использовать» предыдущую команду, добавив в её начало новую. Пример:
$ apt-get install unicorn-factory
> [...] Permission denied
$ sudo !!
> sudo apt-get install unicorn-factory
!:[index]
Также Клостерман рассказал об удобном способе выбрать лишь часть предыдущей команды. Для этого подойдёт обращение к индексу определённой фразы. Пример:
$ echo hello world
> hello world
$ echo !:1
> hello
!:[index]-[index]
Подобным образом можно выбрать и несколько команд. Пример:
$ echo live long and prosper
> live long and prosper
$ echo !:3-4
> and prosper
Переход в начало и конец строки
Для того, чтобы попасть в самое начало строки, достаточно прожать сочетание
Ctrl + A. В свою очередь в её конец можно попасть, нажав
Ctrl + E.
Стоит отметить, что сам Клостерман использует Z Shell в iTerm2 для macOS. Ознакомиться с полным списком таких вот трюков можно на его сайте по ссылке.
Источник: Aiko.dev