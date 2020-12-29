Разработчик создал ИИ для разблокировки трофея в популярной Android-игре. Его открыли лишь 0,5% игроков

На YouTube-канале ClarityCoders появилось свежее видео. В нём рассказывается о создании автором искусственного интеллекта, который должен был помочь ему открыть желанный трофей в популярной Android-игре ZigZug. Интересности ситуации добавляет тот факт, что за всё время, что существует игра, эта ачивка была разблокирована лишь 0,5% игроков. А приложение, между прочим, скачало более 50 млн человек!

В самом ролике автор рассказывает, как он использовал Python и библиотеку OpenCV для распознавания объектов на экране. Так, например, чтобы определить положение шарика, управляемого самим игроком, он воспользовался функцией HoughCircles.

Но если кругляш в целом не меняется и сохраняет цвет, форму и прочие атрибуты на протяжении всей игры, то края игрового поля постоянно меняются. Причём меняется не только их расположение, но и цвет, а также немного искажается форма в определённые моменты игры. Для решения этой проблемы автор предлагает использовать OpenCV-функцию HoughLines.

Из интересных фишек, использованных при создании виртуального игрока в ZigZag, можно отметить то, что ИИ рассматривает лишь ту половину поля, в сторону которой движется шарик.

Разработчик, натренировавший свой ИИ на разблокировку редкой ачивки, опубликовал исходный код проекта в своём GitHub-репозитории. Там же он оставил пошаговую инструкцию того, как можно его запустить.

Источник: YouTube / ClarityCoders