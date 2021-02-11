Разработчик Tor Project выпустил инструмент для отправки анонимных сообщений в GitLab

Разработчик Tor Project Мария Виоланте опубликовала пост в блоге проекта. В нём она рассказала о своей новой разработке — Anon-Ticket — инструменте для GitLab, позволяющем анонимно отправлять тикеты об ошибках. В основу надстройки легли язык Python и фреймворк Django.

С помощью Anon-Ticket пользователи, обычно не отправляющие сообщения об ошибках из-за необходимости регистрироваться, смогут обойти раздражающий их этап.

Для демонстрации работы инструмента, Виоланте разработала специальный сервис. Его можно использовать для отправки репортов об ошибках в репозиториях Tor. Но сам Anon-Ticket не привязан к продуктам Tor Project, а потому может спокойно использоваться и на сторонних проектах.

Функционал разработки не ограничен отправкой сообщений об ошибках. Пользователи также могут отслеживать состояние заполненных тикетов, а также добавлять уточнения. Контролировать отправленный баг-репорт можно с помощью выдаваемой при его создании ссылки.

Источник: Блог Tor Project