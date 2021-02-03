Разработчик за 10 минут создал приложение для поиска одинаковых носков с помощью OpenCV

Пользователь под ником QuanticDev опубликовал видео на своём YouTube-канале. В нём он рассказал о создании приложения с ИИ, с помощью которого можно сопоставить два одинаковых носка, находящихся в куче с другими. Причём на всё про всё у него ушло около 10 минут.

В основу проекта легла библиотека OpenCV. Разработчик использовал её для быстрой реализации компьютерного зрения. И чтобы сопоставление работало как было задумано, QuanticDev воспользовался соответствующим туториалом на сайте библиотеки.

В конечном итоге разработчик получил то, что хотел — его приложение понимало, где находятся два одинаковых носка, тем самым помогая разбирать кучу постиранных носков.

Как повторить проект?

Открыть туториал на сайте OpenCV и скопировать оттуда кусок кода (доступен на C++, Java и Python). Используя пакетный менеджер, установить следующие пакеты: opencv, opencv-contrib, cmake, make. Создать директорию ./Matcher. Создать в ней файл Matcher.cpp. Вставить скопированный с сайта OpenCV C++ код в файл Matcher.cpp. Выполнить команду cmake . && make && ./Matcher , находясь в директории ./Matcher. ??? Profit!

Источник: YouTube / QuanticDev