Разработчики Linux Mint будут бороться с игнорированием пользователями обновлений системы

Разработчики Linux Mint совместно с компанией Yahoo! провели исследование, которое показало, что только около 30 % пользователей ставят обновления своевременно — спустя менее недели после их публикации.

В системе не собирается телеметрия, поэтому оценивать актуальность пришлось косвенными методами. Исследователи проанализировали версии Firefox с помощью значения заголовка User Agent, который передавался при обращении пользователей к сервисам Yahoo!.

Главные выводы:

За неделю на новую версию Mint перешли около 30 % пользователей.

Часть пользователей продолжает выходить в интернет с помощью Firefox 77, предложенного в выпуске Linux Mint 20.

От 5 % до 30 % пользователей продолжают использовать ветку Linux Mint 17.x, поддержка которой прекращена в 2019 году. Показатели разнятся в зависимости от источника данных.

Пользователи, которые не обновляют систему, в качестве основных причин назвали неосведомлённость о наличии апдейтов, нехватку ресурсов устройства для работы новых версий дистрибутива, нежелание менять привычное окружение, а также появление различных проблем и прекращение поддержки 32-разрядных систем.

Разработчики Linux Mint рассматривали два пути решения проблемы с игнорированием обновлений:

Более активное информирование пользователей о наличии апдейтов. Автоматическая установка обновлений с возможностью вернуться к ручному управлению.

Пока разработчики приняли решение пойти по первому пути. В следующем выпуске в менеджере обновлений появятся дополнительные метрики, которые будут оценивать актуальность пакетов. Если пользователь длительное время не обновляет систему, менеджер начнёт выводить напоминания. При этом уведомления можно будет отключить в настройках.

Источник: OpenNET