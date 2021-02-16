Разработчики-любители провели реверс-инжиниринг кода GTA III и GTA: Vice City

На GitHub-аккаунте объединения GTAmodding состоялся релиз проектов re3 и reVC. Их суть заключается в реверс-инжиниринге кода первых трёхмерных GTA, вышедших в начале 2000-х. По словам участников проекта, на основе выпущенного ими релиза можно собрать полностью работающие варианты игр.

Собранные на базе re3 и reVC сборки протестировали на Windows, Linux и FreeBSD (на x86, amd64, arm и arm64). Как пишет OpenNET, прямо сейчас энтузиасты развивают порты проектов для игровых консолей Nintendo Switch, Playstation Vita, Nintendo Wii U, PlayStation 2 и оригинального Xbox.

Как установить?

Инструкция написана на примере re3 и GTA III, но для reVC и GTA: Vice City все этапы такие же.

Для установки re3 необходимо наличие PC-ассетов игры, из-за чего вам нужно иметь копию GTA III.

Собрать re3 или скачать последние ночные сборки.

Распаковать скачанный zip-архив в директорию с GTA III и запустить re3.

Источник: OpenNET