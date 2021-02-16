Разработчики-любители провели реверс-инжиниринг кода GTA III и GTA: Vice City

Разработчики-любители провели реверс-инжиниринг кода GTA III и GTA: Vice City

Новости,
113
Это должно продвинуть портирование игры на платформы, появления на которых даже не планировалось.

На GitHub-аккаунте объединения GTAmodding состоялся релиз проектов re3 и reVC. Их суть заключается в реверс-инжиниринге кода первых трёхмерных GTA, вышедших в начале 2000-х. По словам участников проекта, на основе выпущенного ими релиза можно собрать полностью работающие варианты игр.

Скриншот собранной на базе re3 игры

Собранные на базе re3 и reVC сборки протестировали на Windows, Linux и FreeBSD (на x86, amd64, arm и arm64). Как пишет OpenNET, прямо сейчас энтузиасты развивают порты проектов для игровых консолей Nintendo Switch, Playstation Vita, Nintendo Wii U, PlayStation 2 и оригинального Xbox.

Как установить?

  • Инструкция написана на примере re3 и GTA III, но для reVC и GTA: Vice City все этапы такие же.
  • Для установки re3 необходимо наличие PC-ассетов игры, из-за чего вам нужно иметь копию GTA III.
  • Собрать re3 или скачать последние ночные сборки.
  • Распаковать скачанный zip-архив в директорию с GTA III и запустить re3.   

Источник: OpenNET

Удалённый разработчик С++
От 60 000 до 115 003 ₽
Удалённо, Полная занятость
Все вакансии
Разместить вакансию