Разработчики победили: Apple уже взимает более низкую комиссию с продаж в App Store

Apple анонсировала программу поддержки малого бизнеса ещё в середине ноября. Она подразумевает снижение комиссии с продаж в App Store с 30% до 15%. В программе могут принять участие разработчики, доход которых не превышает 1 млн долларов в год (после уплаты комиссии).

В начале декабря Apple начала принимать заявки разработчиков. 23 декабря участники программы получили письма с подтверждением. Ожидалось, что сниженная комиссия начнёт взиматься только с 1 января. Однако уже 24 декабря отдельные разработчики стали публиковать отчёты о вступлении изменений в силу.

The change in rate of proceeds to 15% seems to be active already. I’m seeing proceeds of $5.09 for $5.99 in the United States. Thank you, Apple. 🙏 pic.twitter.com/5VurdAOFNO

— Aditya Rajveer (@AdityaRajveer) December 24, 2020