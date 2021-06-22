Разработчики защищённого браузера Brave представили свою поисковую систему

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В официальном блоге Brave появилась запись. В ней компания-разработчик одноимённого браузера объявила о начале бета-тестирования поисковой системы собственной разработки.

Называется проект ожидаемо — Brave Search. Как заявляют сами девелоперы, их инструмент предоставляет пользователям «непревзойдённую приватность».

Представители компании заявили, что их поиск построен на основе полностью независимого индексирования, а также не занимается слежкой ни пользователей, ни их поисковых запросов, ни даже кликов.

На данный момент Brave можно установить в качестве поиска по умолчанию в одноимённом браузере на всех устройствах (от Android до ПК). В дальнейшем разработчики планируют сделать свой продукт поиском по умолчанию в своём же браузере.

Уже сейчас пользователям доступна возможность настроить новинку под себя — выбрать светлую или тёмную темы, посмотреть на «Свой индекс независимости» и его глобальный вариант, а также включить открытие ссылок в новой вкладке по умолчанию. В дальнейшем планируется добавление смены предпочитаемого языка:

Отметим, что компания уже имеет ряд продуктов, направленных на сохранение приватности пользователей — Brave Ads, Brave News и услугу Firewall+VPN.

Источник: Блог Brave