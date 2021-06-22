Разработчики защищённого браузера Brave представили свою поисковую систему

Разработчики защищённого браузера Brave представили свою поисковую систему

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Интересно, в DuckDuckGo уже напряглись?

В официальном блоге Brave появилась запись. В ней компания-разработчик одноимённого браузера объявила о начале бета-тестирования поисковой системы собственной разработки.

Называется проект ожидаемо — Brave Search. Как заявляют сами девелоперы, их инструмент предоставляет пользователям «непревзойдённую приватность». 

Вот так выглядит новый поисковик от команды Brave

Представители компании заявили, что их поиск построен на основе полностью независимого индексирования, а также не занимается слежкой ни пользователей, ни их поисковых запросов, ни даже кликов.

На данный момент Brave можно установить в качестве поиска по умолчанию в одноимённом браузере на всех устройствах (от Android до ПК). В дальнейшем разработчики планируют сделать свой продукт поиском по умолчанию в своём же браузере.

Уже сейчас пользователям доступна возможность настроить новинку под себя — выбрать светлую или тёмную темы, посмотреть на «Свой индекс независимости» и его глобальный вариант, а также включить открытие ссылок в новой вкладке по умолчанию. В дальнейшем планируется добавление смены предпочитаемого языка:

Нынешние и будущие настройки

Отметим, что компания уже имеет ряд продуктов, направленных на сохранение приватности пользователей — Brave Ads, Brave News и услугу Firewall+VPN. 

Источник: Блог Brave

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