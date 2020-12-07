Регионы добились большего роста в IT-сфере, чем Москва и Санкт-Петербург

Исследователи из ассоциации «Руссофт» взяли статистику экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг от Центробанка, количество вакансий в регионах, изучили реестр аккредитованных Минцифрой IT-организаций и результаты данных по 2000 софтверных компаний. В результате они составили два рейтинга:

Ранжирование по совокупному денежному обороту IT-организаций региона. Темп роста экспорта ПО и услуг по его разработке.

В первый рейтинг попали только 30 регионов из рассмотренных 50. Эксперты посчитали, что в остальных субъектах РФ ещё рано говорить о формировании полноценной отрасли.

30 регионов разделили на четыре дивизиона:

Дивизион A — Москва и Санкт-Петербург. Совокупный оборот IT-организаций в каждом из городов равен примерно 260 млрд рублей. Общий же оборот разработчиков ПО в России — 1,25 трлн рублей. Дивизион B — Новосибирская и Нижегородская области, а также республика Татарстан. Эти регионы сильно отстают от Москвы и Санкт-Петербурга, но в то же время значительно опережают субъекты из дивизиона C. Дивизион C — Воронежская, Московская, Омская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Томская и Челябинская области, а также Пермский и Краснодарский край. В каждом из этих регионов есть не менее сотни софтверных предприятий, ориентированных на российский и зарубежный рынки. Дивизион D — Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Пензенская, Тульская, Тюменская, Ульяновская и Ярославская области, а также Красноярский край, Республика Марий Эл, Удмуртия и Якутия.

Во втором рейтинге все 50 регионов, принимавшие участие в исследовании, распределили по темпу роста экспорта компьютерных услуг. Оценивалось кратное увеличение объёма относительно результатов прошлого года. Рекордсменом стал Хабаровский край, показатели экспорта которого выросли в 9,5 раз. Однако эксперты не торопятся называть такой рост выдающимся, поскольку он достигнут от величины, близкой к нулю.

Экспорт из Москвы увеличился в 1,14 раза, из Санкт-Петербурга — в 1,11 раза. 27 регионов растут быстрее. Однако эксперты считают, что компании двух столиц всё равно показали выдающийся рост, особенно на фоне сложившейся ситуации с пандемией коронавируса.

Источник: «Известия»