Релиз Kotlin 1.5: поддержка особенностей Java 15 и новый JVM-компилятор

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Компания JetBrains анонсировала в своём блоге первое крупное обновление Kotlin в 2021 году — Kotlin 1.5.0. Оно принесло в язык множество интересных изменений, в том числе использование JVM IR компилятора по умолчанию.

Что нового?

В Kotlin 1.5.0 появились новые стабильные функции. Ранее они уже были представлены в более ранних версиях языка, но свежее обновление «перенесло» их в стабильную ветку. К таковым можно отнести поддержку JVM records, sealed-интерфейсы и улучшение sealed-классов.

Улучшение стандартных и тестовых библиотек.

JVM IR компилятор, анонсированный в Kotlin 1.4.0, стал основным для языка.

С полным списком нововведений и изменений можно ознакомиться в блоге JetBrain, перейдя по ссылке.

Как установить?

Если вы используете IntelliJ IDEA or Android Studio, то IDE само предложит вам обновиться.

Если вы хотите установить Kotlin 1.5.0 вручную, то следуйте инструкции на сайте компании.

Также команда разработчиков пообещала ответить на вопросы пользователей по новшествам языка. Для этого JetBrains 25 мая проведёт онлайн-мероприятие.

Источник: Блог JetBrains