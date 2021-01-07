Релиз PeerTube 3.0: в BitTorrent-аналог YouTube наконец-то внедрили прямые трансляции

В блоге Framasoft появилась запись о важном для компании релизе. Спустя 6 месяцев после анонса, она выпустила PeerTube 3.0 — новую номерную версию децентрализованного видеосервиса наподобие YouTube и Vimeo.

Главным нововведением третьей версии платформы стала поддержка потокового вещания (прямых трансляций). Причём, что интересно, доставка контента происходит в режиме P2P.

Владельцы «серверов» могут выбрать между двумя режимами вещания: short-lived и permanent. Первый позволяет посмотреть трансляцию повторно, а вторая — нет, походя при этом на трансляции, запускаемые на Twitch.

Управление стримингом осуществляется через традиционные для этой сферы программы. Подойдёт даже известная многим OBS.

Из более мелких нововведений можно отметить загрузку GIF-анимаций в качестве аватарки, появления повторной загрузки видео при возникновении сбоев и т.д. С полным списком можно ознакомиться в блоге компании.

Источник: Блог Framasoft