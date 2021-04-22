Релиз Ubuntu 21.04: поддержка Microsoft SQL Server и Flutter SDK «из коробки»

Релиз Ubuntu 21.04: поддержка Microsoft SQL Server и Flutter SDK «из коробки»

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Также приятно удивила новая тёмная тема системы.

Компания Canonical выпустила свежую версию Ubuntu — Ubuntu 21.04. Выпуск не только оптимизировал работу дистрибутива, но также добавил несколько интересных фишек.

Ubuntu + Microsoft SQL Server

Canonical объединилась с Microsoft для интеграции SQL Server последней в свежую версию Ubuntu. По словам создателей Linux-дистрибутива, это обеспечит поддержку критических важных рабочих нагрузок как на развёрнутых локально базах, так и на тех, что созданы с использованием Azure Marketplace.

Ubuntu + Flutter SDK

В Ubuntu 21.04 была интегрирована моментальная сборка Flutter SDK. Это нововведение позволяет разработчикам буквально в один клик публиковать Flutter-приложения «для миллионов Linux-пользователей».

Мы надеемся на продолжение нашего партнерства [с Canonical], чтобы сделать Flutter лучшим выбором для разработчиков приложений, независимо от того, на какую платформу они нацелены.

Представитель Flutter

Новая тёмная тема

Новая версия Ubuntu получила тёмную тему — Yaru. Навигацию в ней сделали удобнее, а также добавили новые иконки файлов.

С полным перечнем обновлений можно ознакомиться на странице релиза. Там же есть ссылка на скачивание Ubuntu 21.04.

Источник: Ubuntu

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