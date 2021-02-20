Ремастер Diablo II — реальность. Уже можно оформить предзаказ и стать участником альфа-тестирования

Слухи подтвердились — Blizzard выпустит в 2021 году ремастер легендарной RPG-игры, который будет называться Diablo II: Resurrected. Об этом представители компании сообщили на официальной онлайн-презентации BlizzConline.

Diablo II: Resurrected работает на трёхмерном движке, поддерживает разрешение до 4К, звук соответствует стандарту Dolby Surround 7.1 В переиздание войдёт также дополнение Lord of Destruction. Геймплей и баланс останутся прежними, но разработчики внесут ряд изменений для улучшения. Для большей аутентичности Blizzard покадрово пересняла все кинематографические ролики общей продолжительностью 27 минут.

Сразу после презентации Blizzard открыла предварительную регистрацию для участия в альфа-тестировании игры. Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Там же можно оформить предзаказ игры.

Diablo 2: Resurrected выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch в 2021 году.

Что ещё показали на BlizzConline

Blizzard Arcade Collection — три культовые игры, разработанные и выпущенные в 90-е годы: платформер The Lost Vikings, аркадные гонки Rock & Roll Racing и экшн Blackthorne.

Обновление «Цепи господства» для World of Warcraft: Shadowlands с новой локацией, дополнительными заданиями и рейдами. Появятся также новые предметы, необычные ездовые животные и питомцы, а также другой дополнительный контент.

Старт «Года грифона» в Hearthstone. Игроки смогут оценить классический режим коллекционной игры с картами, представленными в 2014 году. Также появится дополнение Forged in the Barrens и новый режим Hearthstone Mercenaries, сочетающий коллекционную карточную игру и Roguelike.

Новый класс в Diablo IV — разбойница. Этот герой был в первой части игры, но затем от него отказались.

Источник: The Verge