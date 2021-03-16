Rockstar всё же ускорит загрузку ПК-версии GTA Online

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Представители Rockstar Games отреагировали на появление любительской модификации для GTA V, ускоряющей загрузку онлайн-режима.

Внезапно, компания не стала подавать на разработчика в суд, а наоборот поблагодарила его и пообещала выпустить официальное обновление со схожими исправлениями в ближайшее время, пишет The Verge.

После тщательного изучения [ситуации] мы можем подтвердить, что игрок t0st действительно раскрыл аспект игрового кода, связанный со временем загрузки ПК-версии GTA Online, который можно было бы улучшить. В результате мы внесли некоторые изменения, которые будут реализованы в предстоящем обновлении. Rockstar Games

Напомним, что в конце февраля 2021 года пользователь под ником t0st рассказал об ускорении загрузки GTA Online.

Как оказалось, главной причиной замедления процесса было использование одного потока процессора для обработки 10 МБ JSON-файла. И всё это он выяснил и исправил, не имея доступа к исходному коду самой игры.

Источник: The Verge

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