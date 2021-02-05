Росгвардия подверглась DDoS-атаке из-за рубежа

На официальном сайте Росгвардии появилось сообщение. В нём ведомство заявило, что накануне ночью её онлайн-ресурс три часа находился под DDoS-атакой.

В публикации также утверждается, что это далеко не первая подобная активность в сторону Росгвардии за последнее время. Источником «негативного воздействия» в ведомстве назвали зарубежные силы.

Ранее подобные DDos-атаки удалось успешно отразить 23 и 31 января этого года. Установлено, что проводились они с территории ряда государств Евросоюза. Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы. Росгвардия

Представители федерального органа отметили, что атака была эффективно отражена благодаря выводам, сделанным после предыдущих подобных нападок. В частности ведомство выделило атаки летом 2019 года.

Источник: Росгвардия