Роскомнадзор попросил IT-компании создать аналог YouTube для российских СМИ

Сейчас же Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций выступила с просьбой к российским IT-компаниям. В ней она просила разработчиков создать отечественные видеохостинги, после чего популяризовать их. Сделать это предлагается как раз на фоне “цензуры” YouTube.

Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации. Из сообщения Роскомнадзора

Что интересно, ведомство также выступило, но уже с требованием, к Google. В нём Роскомнадзор потребовал от поискового гиганта снять ограничения с Anna News, чьи каналы были заблокированы из-за нарушения правил сервиса.

Источник: ТАСС