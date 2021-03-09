Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить ботов, собирающих и продающих данные россиян

Telegram получил от Роскомнадзора письмо, в котором ведомство требует от мессенджера удалить ряд ботов. Речь идёт о тех из них, которые позволяют пользователям получать личные данные россиян, пишет Коммерсантъ.

По словам представителей ведомства, такие боты нарушают российское законодательство. Речь идёт о новых законах, согласно которым онлайн-ресурсы обязаны спрашивать у пользователей, какие именно данные они хотят публиковать и передавать третьим лица. А ещё должно быть дано отдельное согласие на распространение личной информации.

Представители Telegram пока никак не прокомментировали письмо Роскомнадзора.

Боты, занимающиеся сбором и передачей личных данных людей начали появляться несколько лет назад. Многие из них используют в качестве своих информационной базы сведения из открытых источников и утечек.

Источник: Коммерсантъ