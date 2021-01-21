Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалять призывы к протестам

Роскомнадзор направил в социальные сети TikTok и «ВКонтакте» уведомления о необходимости удалить материалы с призывами несовершеннолетних выходить на протесты. Основанием для этого стало требование Генеральной прокуратуры РФ.

Ведомство также призвало все социальные сети, информационные ресурсы и СМИ «не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями».

О каких именно незаконных митингах идёт речь, Роскомнадзор не уточняет. Скорее всего, беспокойство Генеральной прокуратуры и регулятора вызвали многочисленные посты с призывами принять участие в акциях с требованием освободить Алексея Навального, которые планируют провести его сторонники 23 января.

Источник: Роскомнадзор