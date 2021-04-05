Роскомнадзор продлит замедление Twitter минимум до 15 мая

Поделиться

В официальном Telegram-канала Роскомнадзора (РКН) появилась запись. В ней ведомство заявило о том, что продлит «меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая текущего года».





По данным РКН, с момента искусственного «торможения» соцсети, её руководство удалило около 1900 из 3100 запрещённых материалов. При этом до этого около четырёх лет Twitter игнорировал требования российского ведомства.

Представители регулирующего органа отметили стремление американской компании исправиться. В связи с этим Роскомнадзор не стал блокировать соцсеть, даже несмотря на невыполнение предписаний на 100%. Ожидается, что Twitter доведёт дело до конца в ближайшее время.

Компании дали время до 15 мая 2021 года. Именно до этого момента работа соцсети будет лишь замедлена, а не остановлена.

Источник: Telegram-канал Роскомнадзора