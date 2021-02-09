Роскомнадзор выпустил приложение для iOS и Android

Роскомнадзор анонсировал релиз «фирменного» приложения для iOS и Android. Сейчас оно находится в бете, полноценный релиз состоится позднее.
По словам представителей госоргана, приложение создавалось для повышения эффективности защиты интернет-пользователей, а также ещё более быстрого удаления запрещённой информации из интернета.
С помощью приложения «РКН» пользователи смогут:
- подать жалобу на зловредный контент;
- отследить этапы рассмотрения жалобы;
- проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам.
Для использования нового сервиса необходимо войти через Госуслуги. Дополнительная регистрация не требуется.
За 8 с небольшим лет с начала действия профильного закона в ведомство поступило и рассмотрено более 315 тыс сообщений о детской порнографии, почти 643 тыс – о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тыс – о призывах к самоубийству, около 1,5 млн – о нелегальных азартных играх.
Источник: Роскомнадзор