Роскомнадзор выпустил приложение для iOS и Android

Роскомнадзор анонсировал релиз «фирменного» приложения для iOS и Android. Сейчас оно находится в бете, полноценный релиз состоится позднее.

По словам представителей госоргана, приложение создавалось для повышения эффективности защиты интернет-пользователей, а также ещё более быстрого удаления запрещённой информации из интернета.

С помощью приложения «РКН» пользователи смогут:

подать жалобу на зловредный контент;

отследить этапы рассмотрения жалобы;

проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам.

Для использования нового сервиса необходимо войти через Госуслуги. Дополнительная регистрация не требуется.

За 8 с небольшим лет с начала действия профильного закона в ведомство поступило и рассмотрено более 315 тыс сообщений о детской порнографии, почти 643 тыс – о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тыс – о призывах к самоубийству, около 1,5 млн – о нелегальных азартных играх. Роскомнадзор

Источник: Роскомнадзор