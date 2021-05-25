Роскомнадзор заблокирует VPN-сервисы, дающие доступ к заблокированным в России сайтам

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Глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов дал интервью Коммерсанту. В нём он рассказал о работе ведомства, взаимодействии с иностранными компаниями и, что более важно, о планах на будущее.

Так, Липов заявил, что VPN-сервисы, нарушающие законы РФ, будут заблокированы. К таковым относятся и те из них, которые продолжают предоставлять доступ к запрещённым в России сайтам.

Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы. Если VPN не приведут свою деятельность в соответствие с законом, доступ к ним будет ограничен. Андрей Липов

Напомним, что РКН начал свою борьбу с VPN ещё несколько лет назад. В 2019 году ведомство направило письмо в 10 компаний с требованием подключиться к государственной информационной системе (ФГИС).

Правда, тогда согласились лишь в Kaspersky Secure Connection, пишет vc.ru. В то же время сразу четыре VPN-сервиса отказались.

Источник: Коммерсантъ