Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России

На сайте Роскомнадзора (РКН) появилась запись, в которой ведомство заявило о снижении скорости работы Twitter в России. Связано это с тем, что соцсеть на протяжении нескольких лет не реагирует на претензии регулирующего органа.

Так, по данным РКН, 10 марта 2021 года в сервисе микроблогов всё ещё оставались неудалёнными: 2569 постов с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией и 149 с информацией об использовании наркотиков.

Представители ведомства заявили, что на первом этапе ограничение скорости коснётся 50% компьютеров и 100% мобильных устройств в России. В дальнейшем Роскомнадзор может продолжить увеличивать «давление» на Twitter, вплоть до блокировки сервиса.

Источник: Роскомнадзор