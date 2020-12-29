«РосКомСвобода» рассказали о слежке в мире во время пандемии

«РосКомСвобода» рассказали о слежке в мире во время пандемии

«РосКомСвобода» в рамках проекта Pandemic Big Brother выпустили отчёт о том, какие инструменты внедрялись властями разных стран для наблюдения за гражданами в период пандемии:

  • Для выявления нарушителей карантина начали применять технологии распознавания лиц.
  • Власти разных стран заключают соглашения с операторами связи для получения данных о геолокации граждан.
  • Приложения для отслеживания контактов с заражёнными стали одним из самых популярных цифровых методов борьбы с распространением COVID-19.
  • В странах, где установка таких приложений являлась обязательной, за отказ от установки можно было получить штраф.
  • В ряде случаев, такие приложения применяются для явной слежки за гражданами, и нарушают право на неприкосновенность частной жизни.
  • Во время всемирного карантина, дроны стали самым популярным способом наблюдения за соблюдением режима самоизоляции.

В России:

  • С апреля 2020 года власти запустили 4 приложения для выдачи цифровых пропусков, отслеживания контактов с заражёнными, слежки за гражданами на карантине и домашнем лечении.
  • За время пандемии граждане России получили более 1,1 миллиона штрафов за нарушение «коронавирусных» ограничений.
  • Из-за ошибок в работе системы распознавания лиц и приложения «Социальный мониторинг», штрафы получали законопослушные граждане.