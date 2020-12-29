«РосКомСвобода» рассказали о слежке в мире во время пандемии

«РосКомСвобода» в рамках проекта Pandemic Big Brother выпустили отчёт о том, какие инструменты внедрялись властями разных стран для наблюдения за гражданами в период пандемии:
- Для выявления нарушителей карантина начали применять технологии распознавания лиц.
- Власти разных стран заключают соглашения с операторами связи для получения данных о геолокации граждан.
- Приложения для отслеживания контактов с заражёнными стали одним из самых популярных цифровых методов борьбы с распространением COVID-19.
- В странах, где установка таких приложений являлась обязательной, за отказ от установки можно было получить штраф.
- В ряде случаев, такие приложения применяются для явной слежки за гражданами, и нарушают право на неприкосновенность частной жизни.
- Во время всемирного карантина, дроны стали самым популярным способом наблюдения за соблюдением режима самоизоляции.
В России:
- С апреля 2020 года власти запустили 4 приложения для выдачи цифровых пропусков, отслеживания контактов с заражёнными, слежки за гражданами на карантине и домашнем лечении.
- За время пандемии граждане России получили более 1,1 миллиона штрафов за нарушение «коронавирусных» ограничений.
- Из-за ошибок в работе системы распознавания лиц и приложения «Социальный мониторинг», штрафы получали законопослушные граждане.