Россия — на 5 месте по кибербезопасности в мире. Но у нас гораздо больше умышленных утечек

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что РФ вышла на пятое место из 193 в международном индексе кибербезопасности по итогам 2020 года. Это на 21 позицию выше, чем раньше.
Кто считал
Рейтинг формирует одна из организаций ООН — Международный союз электросвязи.
Как считали
Индекс составляют по 82 параметрам: законодательным, техническим и организационным. Ещё учитывают механизмы международного взаимодействия и другие факторы.
Сколько данных сливают у нас
Всего за год утекло более 100 млн записей персональных данных и платежной информации.
79,7% утечек — умышленные. Россия опережает по количеству сливов весь мир (в среднем — 70% умышленных утечек). Ещё в 2019 году в России было 47,7%, а в мире — 65,7%.
Кто сливает
Сливают данные сотрудники как государственного, так и частного сектора. На фоне нестабильной экономической обстановки злоумышленники пытаются заработать денег на чужих персональных данных и пользуются небольшой властью.
Как сливают
С переходом на удалёнку сливать стали с помощью фотографий и скриншотов. Иначе — сложно: слишком мощные внутренние системы защиты.
Как обезопасить себя
Ловите чек-лист от Сколково: что делать, если ваши данные утекли и как обезопасить себя от этого.
Источники: Коммерсантъ, 3DNews