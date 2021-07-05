Россия — на 5 месте по кибербезопасности в мире. Но у нас гораздо больше умышленных утечек

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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что РФ вышла на пятое место из 193 в международном индексе кибербезопасности по итогам 2020 года. Это на 21 позицию выше, чем раньше.

Кто считал

Рейтинг формирует одна из организаций ООН — Международный союз электросвязи.

Как считали

Индекс составляют по 82 параметрам: законодательным, техническим и организационным. Ещё учитывают механизмы международного взаимодействия и другие факторы.

Сколько данных сливают у нас

Всего за год утекло более 100 млн записей персональных данных и платежной информации.

79,7% утечек — умышленные. Россия опережает по количеству сливов весь мир (в среднем — 70% умышленных утечек). Ещё в 2019 году в России было 47,7%, а в мире — 65,7%.

Кто сливает

Сливают данные сотрудники как государственного, так и частного сектора. На фоне нестабильной экономической обстановки злоумышленники пытаются заработать денег на чужих персональных данных и пользуются небольшой властью.

Как сливают

С переходом на удалёнку сливать стали с помощью фотографий и скриншотов. Иначе — сложно: слишком мощные внутренние системы защиты.

Как обезопасить себя

Ловите чек-лист от Сколково: что делать, если ваши данные утекли и как обезопасить себя от этого.

Источники: Коммерсантъ, 3DNews