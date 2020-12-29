Россия — в пятёрке стран, наименее зависящих от глобальных интернет-платформ

Пресс-служба Роскомнадзора поделилась результатами интересного исследования. Специалисты ФГУП «Главный радиочастотный центр» изучили использование Facebook, Google, Instagram, TikTok, YouTube и Twitter в 24 странах мира. Цель — выяснить, насколько глубоко иностранные интернет-платформы (в основном американские) проникли в информационные пространства других государств, какой процент населения ими пользуется.

По результатам исследования Россия вошла в пятёрку наименее зависимых стран. Это объяснили наличием собственных сервисов: поисковиков, социальных сетей. Незаменимым пока выглядит только YouTube. Из-за отсутствия прямого конкурента им пользуется 70 % российских пользователей интернета (или 57 % россиян). В Роскомнадзоре отметили, что появление востребованного аналога YouTube снизит зависимость россиян от иностранных интернет-платформ ещё больше.

Источник: ТАСС