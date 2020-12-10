Россиян обяжут отчитываться о содержимом зарубежных электронных кошельков

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по зарубежным электронным кошелькам, если сумма превышает 600 000 рублей в год.

Действующее валютное законодательство обязывает резидентов предоставлять в налоговые органы отчёты об использовании счетов (вкладов), расположенных за пределами Российской Федерации. Теперь меру планируют распространить на электронные кошельки. Авторы инициативы считают, что это улучшит контроль соблюдения валютного законодательства, а также снизит риски по отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Если резидент не отправит в ФНС отчёт о средствах на зарубежных электронных кошельках, то будет оштрафован. Сейчас размеры штрафов за нарушения, касающиеся предоставления отчётов о зарубежных банковских счетах, составляют до 3000 рублей.

Источник: Российская газета