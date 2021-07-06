Россиянам будут выдавать цифровые генетические паспорта — сразу при рождении. Они станут частью национальной базы данных

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в скором времени новорожденным россиянам будут выдавать цифровые генетические паспорта.

Зачем нужны?

В виртуальном паспорте будет записана информация о секвенирования генома гражданина, то есть данные о последовательности нуклеотидов в ДНК.

Эта информация позволяет выявлять предрасположенность к заболеваниям, в том числе — к раку.

Так здравоохранители пытаются идти по «профилактическому пути». Цифровой паспорт поможет заняться лечением россиянина как можно раньше — поэтому его будут выдавать с рождения.

Когда появятся?

Пока ничего неизвестно. Михаил Мурашко не сообщил, ни когда россиянам начнут выдавать генетические паспорт, ни смогут ли его получить взрослые люди.

Кто будет делать?

Резидент «Сколково — российская компания «Соцмедика» — разработала алгоритм, который позволяет исследовать геном быстро и автоматически.

Скорее всего, эту технологию будут использовать в создании цифровых генетических паспортов.

Где будут хранить данные?

Об этом пока тоже никто точно не знает. В мае 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил создать национальную базу генетической информации. Данные новых цифровых паспортов, скорее всего, станут её частью.

Где физически будут хранить информацию, как её будут защищать и кто будет иметь к ней доступ — неизвестно. Это тревожно: в России в 2020 году умышленно слили 100 миллионов записей персональных данных.

Сделали бы себе такой паспорт? Почему? Да

Нет

Источник: cnews