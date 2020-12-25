Российская криптобиржа с ежедневными транзакциями на 16 миллионов долларов была взломана

На главной странице криптовалютной биржи Livecoin появилось предупреждение для пользователей. В нём сервис предостерегает их от использования своих услуг, т.к. Площадка была взломана в результате хакерской атаки.

Дорогие клиенты, мы просим вас прекратить использовать наш сервис в любом виде: не ложить средства на депозит, не заниматься трейдингом, не использовать API. Мы находимся под тщательно спланированной атакой, которую, как мы полагаем, готовили в течение последних нескольких месяцев. Мы потеряли контроль над всеми нашими серверами и узлами. Livecoin

Прямо сейчас известно лишь то, что хакеры атаковали площадку в ночь с 23 на 24 декабря. Получив доступ ко всей инфраструктуре Livecoin, злоумышленники изменили курсы обменные курсы криптовалют (с 23 000 до 450 000 тыс долларов для Bitcoin, с 600 до 15 тыс долларов для Ethereum и т.д). Затем они быстренько обналичили счета, заработав кучу денег. Точные суммы пока что не называются.

Представители криптобиржы заявили, что они уже обратились к правоохранительным органам по поводу случившегося.

Источник: Livecoin