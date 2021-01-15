Российские киллеры перешли на криптовалюту

Российские наёмные убийцы начали принимать цифровые деньги в качестве оплаты. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал руководитель отдела по расследованию киберпреступлений СК РФ Константин Комард.

По словам представителя СК, для заметания следов злоумышленники используют интересную схему. Они конвертируют криптовалюту в традиционные деньги, проводя их через 15-20 электронных кошельков, зарегистрированных на различные подставные лица. В результате становится практически невозможным определить заказчика преступления.

Мы расследуем дела в отношении профессиональных злоумышленников, являющихся специалистами в сфере ИТ-технологий, уверенно чувствующих себя в киберсреде, тщательно планирующих преступления и использующих весь возможный арсенал средств для того, чтобы сохранить свою анонимность и остаться безнаказанными — от VPN-программ до криптовалюты. Например, по делам о заказных убийствах было установлено использование одной из криптовалют в качестве средства платежа. Константин Комарда

Источник: ТАСС