Российские компании выведут на орбиту рабочий дата-центр

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Компании RuVDS и Orbital Express объявили о новом общем проекте — экспериментального запуска и эксплуатации центра обработки данных на орбите. Ведомости пишут, что соответствующий договор был заключён ещё 12 апреля 2021 года — в день 60-летнего юбилея полёта Юрия Гагарина.

Ожидается, что запуск спутника-сервера состоится уже в 2022 году. Ракетой-носителем должен выступить аппарат серии «Союз». Учитывая, что разработка RuVDS и Orbital Express будет весить около 5 кг, цена отправки составит около 75 тыс долларов (5,7 млн рублей).

Основной целью орбитального сервера станет фильтрация контента. С его помощью, например, специалистам не придётся отправлять на Землю некачественные снимки. Также в качестве преимущества разработки называется «безопасность хранения информации».

RuVDS известна тем, что предоставляет услуги по серверному хранению и обработке данных. Чаще всего её клиентами являются крупные игроки.

В свою очередь Orbital Express занимается созданием систем по запуску спутников в космос. Также компания является резидентом инновационного центра «Сколково».

Источник: Ведомости