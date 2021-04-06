Российские соцсети «включили» авторизацию через Госуслуги

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В России начался необычный эксперимент. Любой желающий может войти в отечественную соцсеть, используя для этого аккаунт на Госуслугах. Тестирование новой возможности планируется до 1 июля 2021 года.

Вместе с соцсетями под новую инициативу подпадают и онлайн-магазины, а также прочие интернет-ресурсы. Теперь пользователи смогут «совершать сделки в интернете без дополнительной регистрации на других площадках, если у них есть аккаунт в Госуслугах».

Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учётной записью портала госуслуг (персональные данные не будут передаваться). Минцифры

В будущем планируется внедрить и совершение коммерческих сделок при помощи Госуслуг. Максимально допустимой суммой соглашения в рамках тестирования составит не более 10 млн рублей.

Источник: РИА Новости