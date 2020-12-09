Ростелеком выпустил спорный отчёт о безопасности Gimp и Notepad++

Занималась поиском уязвимостей «дочка» госкорпорации — Ростелеком-Солар. На её сайте заявляется, что специалисты компании изучили безопасность Brave browser, LibreOffice, Krita, Notepad++, TestDisk & PhotoRec, GIMP, Dia, Search Everything, BleachBit и RetroArch. Последняя, кстати, была признана программой с «наибольшим количеством вхождений критических уязвимостей».

Для исследованного свободного ПО характерны такие серьезные бреши, как заданные в исходном коде пустые ключи шифрования, пустые пароли, указанные в явном виде конфиденциальные данные. Эти уязвимости несут серьезную угрозу данным пользователей на тех компьютерах, на которых это ПО установлено. Даниил Чернов, Директор центра решений безопасности ПО компании Ростелеком-Сола

Небольшой разбор отчёта провёл ресурс OpenNET. Так, автор материала рассуждает о странности текста, опубликованного Ростелеком. По его словам, документ больше напоминает набор скопированных описаний типовых уязвимостей, чем полноценный анализ кода проектов.

Источник: Ростелеком-Солар