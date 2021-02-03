Руководитель AWS заменит основателя Amazon Джеффа Безоса на посту главы компании

Основатель и глава Amazon Джефф Безос покинет пост руководителя компании в третьем квартале 2021 года. Пресс-служба ИТ-гиганта сообщает, что его сменит Энди Ясси, возглавляющий Amazon Web Services.

При этом Безос не покинет Amazon окончательно — ему достанется позиция исполнительного председателя совета директоров компании. Это позволит самому богатому человеку планеты и дальше принимать участие в развитии своего детища, пишет РБК.

В качестве председателя я намерен сосредоточиться на новых продуктах. Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нём. Джефф Безос

Бизнесмен рассказал, что планирует уделять больше времени своему благотворительному проекту Bezos Earth Fund. Также он намерен сконцентрироваться на развитии космической компании Blue Origin и газеты The Washington Post.

Интересный факт: Джефф Безос занимал пост главы Amazon с самого момента основания компании в 1994 году.

Источник: Amazon