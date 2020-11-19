Российские депутаты предложили блокировать YouTube, Facebook и прочие сервисы за ограничения информации отечественных СМИ

Документ внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы во главе с Александром Хинштейном и Сергеем Боярским. В нём российские чиновники предложили накладывать санкции на информационные ресурсы, «допускающие дискриминацию в отношении материалов российских СМИ».

В случае, если законопроект будет принят, то он наделит Роскомнадзор правом блокировать ресурсы-нарушители.

Актуальность принятия законопроекта обусловлена многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан Российской Федерации к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами Российской Федерации. Так, с апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Отрывок из пояснительной записки к законопроекту

Отметим, что буквально вчера, 18 ноября 2020 года, Роскомнадзор потребовал от Google отменить ограничения, наложенные на YouTube-канал «Соловьёв LIVE». По крайней мере, само ведомство вполне убеждено в их наличии.

Источник: Медуза